Аваков одобрил увольнение руководителей Нацполиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях

Министр внутренних дел Арсен Аваков одобрил решение уволить руководителей Нацполиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях. Они продемонстрировали наихудшие показатели эффективной работы.

Об этом сообщает «Громадське».

«Уважаемые офицеры, я с большим уважением отношусь к той работе, которую вы сделали. С уважением, но не для того, чтобы закрывать глаза на те недостатки, с которыми мы не можем мириться. Здесь должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу», - сообщил Аваков.

Министр попросил Сергея Князева в течении дня написать представление на данных руководителей, и предоставить свои кадровые предложения на данных областях.

Будут уволены следующие региональные руководители Нацполиции: Среда Валерий Вячеславович (Львовская область), Комиссаров Сергей Анатолиевич (Запорожская область), Стефанишин Роман Игоревич (Закарпатская область), Печененко Вячеслав Петрович (Житомирская область).

Кроме того, Сергей Князев сообщил, что проблемы в работе возникали в Днепропетровской области, но в прошлом месяце глава управления был уволен с должности.

Напомним, Зеленский потребовал увольнения руководителей силовиков Житомирщины, глав СБУ и девяти райотделов полиции в трёх областях.