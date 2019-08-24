На период праздников николаевские спасатели перешли на усиленный режим службы

В период праздничных выходных по случаю Дня Независимости Украины николаевские спасатели будут находиться в усиленном варианте несения службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В пожарно-спасательных подразделениях круглосуточно на дежурстве будет находиться 217 человек личного состава и 104 единицы основной и специальной техники. На случай дополнительного привлечения сил и средств в резерве будут находиться еще 200 человек и 95 единиц техники.

«Спасатели Николаевщины обращаются к жителям и гостям области! Учитывая сохранение высокой пожарной опасности (5 класс), соблюдайте правила пожарной безопасности во время посещения природных экосистем. Будьте бдительны во время отдыха на воде и не выходите на водоемы на плавсредствах в ветреную погоду», - сообщили в службе спасения.

Напомним, что СБУ накануне Дня Независимости просит николаевцев сообщать о подозрительных людях.