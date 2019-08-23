«Подрядчик отклонился от проекта»: В николаевской школе №3 переделывают отремонтированные санузлы

В николаевской школе №3 по улице Чкалова, 114, где осенью 2018 года по реконструкции школы с термосанацией меняли металлопластиковые окна на более новые, а также ремонтировали санузлы, фирма-подрядчик «Голден Буд» снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила директор школы Дина Зинченко.

По ее словам, сегодня утром без предупреждения пришли рабочие и представители фирмы «Голден Буд» и заявили, что будут переделывать санузлы. Дина Зинченко не хотела их пускать, так как они не объяснили целесообразность работ, ведь осенью все поменяли, к тому же они не предоставили документы о проведении каких-то работ.

— Технадзор был? Был. Они же видели, что сделали. У нас было все - кабинки, туалеты, но с ДВП. Начали менять, потом посмотрели, что плитку дорогую закупили, инсталляцию. А эта инсталляция не Китай и не Турция, я даже не знаю где такое делают. Некачественно, кабинки должны быть пластмассовые, а они сделали их из дерева тонкого, они не моются, ничего. Вентиляции нет, света нет, фурнитура сломалась быстро. В итоге все заморозилось. Сегодня зашли и говорят: «Мы должны разбирать раковины». Какие раковины? Зачем? Ни кто они, ни откуда - ничего. Я не пустила, сказала пусть связываются со своим начальством и объясняют. Потом пришли представители фирмы с юристом и уговорили меня их впустить, потому что это по проекту все. И если не пущу, то могу быть наказана за противодействие работе. Я высказала свое недоверие и попросила написать гарантийное письмо, чтобы хоть как-то себя подстраховать, что они обязуются до 29 августа все сделать. Они написали, что до 2 сентября. Ну ладно, но не сделают они, - сообщила директор школы.

В документе от департамента энергетики и энергосбережения к директору фирмы «Голден Буд» Егору Цикало указывается, что в ходе авторского надзора было обнаружено, что санузлы на всех этажах выполнены с отклонениями от ранее утвержденного проекта.

«Установленные санитарные приборы не позволяют смонтировать перегородки-экраны с необходимой шириной 0,8 метров. Умывальники вынесены в коридор, который имеет ширину 1,4 метра вместо необходимой - 1,6 метров. Главному архитектору проекта представлено проектное решение по исправлению недостатков с учетом максимального сохранения оборудования и отделки санузлов, которые были выполнены подрядчиком ранее», - говорится в документе.

При этом, как рассказала директор школы, умывальники хотят переместить в помещение с туалетами, отгородив их друг от друга дверью, что еще более уменьшает территорию.

Также директор школы отметила, что когда впервые презентовали проект реконструкции здания школы упор делался лишь на утепление фасада здания, ремонт крыши и замену окон, но речь о реконструкции пищеблока, который довольно старый, реконструкции спортзала и раздевалок не шла.

В частности, Дина Зинченко добавила, что была против замены окон, так как они были новые и срок их эксплуатации не вышел. В связи с этим она предлагала сначала заменить систему отопления и посмотреть на изменения, и только потом заниматься окнами, но ее никто не послушал. При этом в проекте не была учтена работа по обустройству откосов, как и замена стеклоблоков. Что касается крыши, то предлагалось ремонтировать ее осенью, но директор школы была против, так как делать это посреди учебного процесса нелогично, к тому же крыша также была новая.

— Она новая, ничего нигде не затекает, зачем тратить эти лишние деньги? Потом хотели менять отмостку, а она нормальная. А они хотят разрушать ее, чтобы утеплять здание. Подвалы сухие, нигде ничего не течет. Я понимаю, что нужно делать эти энергосберегающие технологии, но нужно же смотреть на некоторые вопросы, что-то же уже сделано капитально. Сэкономите на этом деньги, но сделайте внутри, потолки, тот же пищеблок не включен и спортзал. Городской голова (Александр Сенкевич, - ПН) поддержал это, сказал Омельчуку (вице-мэр по вопросам энергоэффективности Адександр Омельчук, - ПН) подумать над этим, внести в проект пищеблок и спортзал, - сообщила Дина Зинченко.

Помимо этого директор школы пожаловалась на саму работу подрядчика, потому что за собой они не убирали, и мыть полы и убирать штукатурку приходилось школьным уборщицам, хотя ранее было обещание привлечь клининговую компанию. К тому же все работы выполняют от силы четыре человека, что влияет на график работ, который кстати директору даже не предоставили. По словам директора, рабочие неоднократно приходили в состоянии алкогольного опьянения.

Также при замене светильников подрядчик не подключил кабеля к системе и некоторые лампы до сих пор не работают, а при замене окон сломал отделку возле батарей, а сами подоконники получились слишком хлипкими и «ходят» от малейшего нажатия. Некоторые подоконники уже успели сломать, но не дети, а сами рабочие, но их так никто и не заменил.

— Я не понимаю зачем так делается. Может это кому-то специально нужно, чтобы у нас так велся ремонт - черный пиар такой. У меня со всеми нормальные отношения, конфликтов не было, проработала учителем, директором. Школа имиджевая, все хотят здесь учиться, если пенсионерам не нужно работать, могли бы сказать, я освобожу место. Поэтому, почему так происходит, я не понимаю, - подытожила она.

Малый спортзал

Большой спортзал

Пищеблок

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.

Согласно данным публичных закупок Prozorro сумма тендера по реконструкции с термосанации здания школы составила 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен. Победителем в тендере признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.

После термосанации и установки новых окон в помещениях школы №3 было всего +9 градусов. Однако, 16 ноября тепловики «Николаевская ТЭЦ» проверили уровень температурного режима Николаевской школы № 3 и не нашли в нем никаких отклонений.