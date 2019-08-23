«Одесса сделает вам подарок, николаевцы»: Фирма, реконструирующая Соборную площадь, за свой счет застеклит найденные там артефакты

Директор фирмы БВК «Пик Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади в Николаеве, Марина Лозовенко заявила, что они преподнесут горожанам подарок и за свой счет застеклят найденные артефакты.

Об этом она рассказала в пятницу, 23 августа, в ходе очередного пресс-тура по Соборной площади, отвечая на вопрос корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, археологи на Соборной площади обнаружили небольшое подвальное помещение на территории, где согласно старинным картам города находилось здание магистрата (гауптвахты). В этом подвале нашли разновременные артефакты, датируемые XIX - началом ХХ века: предметы быта, остатки посуды, металлические конструкции, чугунное пушечное ядро ​​калибра 38 мм. Мэр Александр Сенкевич предложил накрыть находки прочным стеклом.

На вопрос о том, каким образом застеклят артефакты, ведь этого нет в проекте реконструкции, а если переделывать проект и проходить новую экспертизу то по срокам сдачи подрядчик не успеет, директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что фирма будет осуществлять авторский надзор.

— В рамках авторского надзора мы планируем застеклить это все, под эту часть уже заведена электрика, там будет освещение и вытяжка по воздуху, - отметил директор ДЖКХ Сергей Коренев.

При этом, Марина Лозовенко отметила, что «Пик Строй» уже сделал освещение и вытяжку, а денег за это с города не возьмут.