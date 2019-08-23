«Одесса сделает вам подарок, николаевцы»: Фирма, реконструирующая Соборную площадь, за свой счет застеклит найденные там артефакты

Директор фирмы БВК «Пик Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади в Николаеве, Марина Лозовенко заявила, что они преподнесут горожанам подарок и за свой счет застеклят найденные артефакты.
Об этом она рассказала в пятницу, 23 августа, в ходе очередного пресс-тура по Соборной площади, отвечая на вопрос корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, археологи на Соборной площади обнаружили небольшое подвальное помещение на территории, где согласно старинным картам города находилось здание магистрата (гауптвахты). В этом подвале нашли разновременные артефакты, датируемые XIX - началом ХХ века: предметы быта, остатки посуды, металлические конструкции, чугунное пушечное ядро калибра 38 мм. Мэр Александр Сенкевич предложил накрыть находки прочным стеклом.
На вопрос о том, каким образом застеклят артефакты, ведь этого нет в проекте реконструкции, а если переделывать проект и проходить новую экспертизу то по срокам сдачи подрядчик не успеет, директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что фирма будет осуществлять авторский надзор.
— В рамках авторского надзора мы планируем застеклить это все, под эту часть уже заведена электрика, там будет освещение и вытяжка по воздуху, - отметил директор ДЖКХ Сергей Коренев.
При этом, Марина Лозовенко отметила, что «Пик Строй» уже сделал освещение и вытяжку, а денег за это с города не возьмут.
— Мы готовы подарить строительную часть этого артефакта, но нам нужно техническое решение. Это буквально два дня работы и мы все сделаем. Самое главное то стекло, которое там будет стоять, чтобы нам его предоставили. Неужели мы не можем себе позволить на День города сделать подарок. Одесса сделает вам подарок, николаевцы.
Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.
В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.
В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.
Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.
Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.
В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.
5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.
Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.
10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.
А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.
17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
Как известно, в Николаеве на реконструированной Соборной площади в день празднования 230-летия города помимо фонтанов не будет также деревьев в кадках, фонарей и мобильных лавок.
Напомним, что директор фирмы БВК «Пик Строй» Марина Лозовенко дважды хотела уйти с объекта по реконструкции Соборной площади, но мэр Александр Сенкевич ее остановил.