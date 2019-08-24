Украина отмечает День Независимости: В Киеве стартовало Шествие достоинства

В субботу, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости, в связи с чем в Киеве и других городах нашей страны запланированы торжественные мероприятия.
Редакция «Преступности.НЕТ» будет следить за ходом событий.
Как известно, в этом году празднование Дня Независимости будет отличаться от всех предыдущих годов. Инициатором нововведений стал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил не проводить военный парад, а вместо этого 300 миллионов гривен, запланированные на его проведение, перенаправили на премии военным.
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09:51 В Николаеве проходит торжественное шествие, в котором принимает участие мэр города Александр Сенкевич с дочкой.
09:46 Гимн Украины по очереди исполняют военный хор, хор, оперные певцы, группа пианистов, Тина Кароль.
09:41 Состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.
09:30 В Киеве стартовало Шествие достоинства. Его открывает Президент Владимир Зеленский с супругой.
- Мы начинаем День Независимости Украины с того места, где именно ради сохранения независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. Сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим, – сказал Зеленский.
09:23 Экс-Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко поздравили украинцев с Днем Независимости.
09:20 В центре Киева возле красного корпуса КНУ им. Шевченко собираются участники Шествия достоинства.
От места сбора Шествие отправится к Майдану Независимости до Михайловской площади, где пройдет молебен по погибшим.
Организаторы Шествия - военные ветераны - ожидают почти 10 тыс. участников мероприятия. Политическая символика на мероприятии не предвидится, сообщает Радио Свобода.
В настоящее время к месту сбора участников Шествия ограничений прохода или проверок нет.
09:04 В Николаеве программа празднования Дня Независимости состоит из нескольких пунктов:
– в 09:00 торжественное шествие к памятникам Т. Шевченко, В. Черноволу, памятного знака Н. Аркаса, мемориального комплекса Героям Ольшанцам с участием представителей власти и обычных николаевцев;
– в 10:00 начнется выставка военной техники и вооружения на территории 79-й ОДШБр (проспект Героев Украины, 72);
– в 17:00 начнется «Марш вышиванок» от памятника Небесной сотни улицам Никольская, Адмиральская, Соборная до областного дворца культуры. Также в это время в Каштановом сквере на улице Соборной начнет свое выступление оркестр в/ч 3039 (Национальная гвардия Украины);
– в 18:30 начнется праздничный концерт возле ОДК.
08:53 Вместо военного парада на Крещатике в Киеве состоится «Шествие достоинства», в котором не будет задействована военная техника. Участие в шествии примут военные, учителя, медики, спортсмены, а также президент с семьей и другие высокопоставленные лица. Президент Владимир Зеленский обратиться к украинцам. А завершится все концертом.
В то же время военные, не согласные с таким решением, организовывают альтернативное мероприятие ‒ Марш защитников Украины. Сбор участников Марша защитников запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует «народный парад» в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.
Они пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем маршем ‒ «коробками» ‒ по Крещатику до майдана Независимости.