На Николаевщине ограничили движение транспорта через понтонный мост, который разрушился из-за большегрузов

Фото: Снигиревская РГА на Фейсбук В селе Васильевка Снигиревского района с 23 августа ограничили движение большегрузного транспорта из-за разрушения понтонного моста через реку Ингулец.

Об этом говорится в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Такое решение было принято из-за разрушения элементов моста и затоплением понтона и проведения ремонтных работ. Проезд большегрузных транспортных средств органичен с 14:00 23 августа на участке автодороги местного значения О 151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное, км 1+977.

В управлении инфраструктура облгосадминистрации уточнили, что причиной затопления стало именн движение большегрузов.

Напомним, как в 2017 году Служба автомобильных дорог в Николаевской области приступила к ремонту одного из понтонов наплавного моста через реку Ингулец, в районе села Новотимофеевка Снигиревского района.