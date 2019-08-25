Российский космический корабль с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором мог не состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за неисправности системы сближения «Курс».

Об этом сообщает Интерфакс.

Стыковка была назначена на 08:30 по московскому времени. Она должна была проходить в автоматическом режиме. Однако к назначенному времени стыковки корабль находился в 96 метрах от станции — системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать «Союз» и начать сближение со станцией.

Корабль начал отходить от МКС. По состоянию на 09:00 мск, «Союз» находился на расстоянии около 300 метров от станции. В Центре управления полетами выясняют, что стало причиной срыва робот федор стыковки, и решают, когда можно будет повторить попытку.

Журналистов, как сообщил корреспондент «Интерфакса», попросили покинуть ЦУП.

На борту «Союза МС-14» находится, в числе прочего груза, человекоподобный робот Федор. Как известно, робот умеет пользоваться дрелью, стрелять из пистолета и садиться на шпагат.

Напомним, корабль SpaceX осуществил пуск ракеты Falcon 9, которая доставит на Международную космическую станцию 3-D принтер для «печати» внутренних органов.