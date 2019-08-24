Президент Зеленский предоставил гражданство иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Напомним, что ранее Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическому преследованию в РФ.