Система камер и матовая поверхность: В Apple объявили о выпуске сразу трех новых iPhone

В сентябре компания Apple Inc. планирует выпустить сразу три новых модели iPhone "Pro" - более быстрые и устойчивые к ударам, с улучшенной камерой и матовой задней поверхностью.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Bloomberg.

«Телефоны, скорее всего, выйдут на рынок в сентябре, что будет способствовать продаже в четвертом квартале», - отмечается в сообщении.

Как сообщается, новые смартфоны должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Отмечается, что главной особенностью нового iPhone станет система камер на задней панели с третьим датчиком для съемки более широкоугольных фотографий и видео.

«Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать искусственный интеллект для автоматической коррекции комбинированной фотографии, если, например, человек случайно вырезана на одном из снимков», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в новых телефонах будут значительно улучшены возможности записи видео, приближая их к профессиональным видеокамер.

«Apple разработала функцию, которая позволяет пользователям ретушировать, применять эффекты, изменять цвета, обрезать видео при записи в реальном времени на устройстве», - сообщил источник.

Что касается внешнего вида новых iPhones, он будет почти идентичен текущим моделям. Отличаться будет только задняя поверхность устройства, станет матовой. Размер смартфонов останется таким же.

Новые модели будут более устойчивы к ударам благодаря новой технологии сопротивления разрушению.

Благодаря многоугольной сенсора Face ID пользователи смогут разблокировать смартфон даже когда устройство лежит на столе.

Также Apple значительно повысила водостойкость для новых моделей, что позволит им погружаться в воду на гораздо более долгий срок, чем 30 минут.

Новые модели будут иметь обновленные OLED-экраны, в которых отсутствует чувствительная к давлению технология 3D Touch. Apple заменила ее на Haptic Touch.

Все новые айфоны будут более быстрые процессоры A13.

В то же время отмечается, что ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G.

Кроме того, в 2019 году Apple представит новые версии iPad Pro с обновленными камерами и быстрее чипами, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch и первую за три года модернизацию ноутбука MacBook Pro.