Президент США считает собрания G7 бесполезными и предложил провести каждую встречу иднивидиуально

Президент США считает собрания G7 бесполезными и предложил провести каждую встречу индивидиуально.

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп сказал, что собрания лидеров стран G7 – это бесполезно.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщает телеканал CNN, президент США заявил, что после последних двух саммитов пришел к выводу, что встречи G7 являются пустой тратой времени. Об этом Трамп сообщил в беседе с японским премьером Синдзо Абе и главой Французской Республики Эммануалем Макроном.

Также Трамп считает, что двусторонние встречи более полезны нежели саммит «Большой семерки», так как на двусторонних переговорах можно обсуждать конкретные вещи, а не проблемы окружающей среды.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил его за позицию во вопросу возвращения России.