В Черноморске горит детский развлекательный центр – спасатели говорят, что людей в нем нет

Днем в субботу, 24 августа, в Черноморске произошел масштабный пожар разгорелся в детском развлекательном центре «Тusik». Пламя от огня очень сильное, его видно за несколько километров.
Об этом сообщает «Украинская служба информации».
На данный момент к месту происшествия прибыли пожарные. Однако они не могут подъехать к развлекательному центру из-за того, что нет проезда.
– Водители убирают свои автомобили. Проезд к «Тusik» затруднен, но пожарные пытаются тушить, - рассказала Анастасия Станиславская.
По предварительной информации, горит третий этаж, где-то под крышей здания, в самом помещении детского игрового центра.
Как сообщают очевидцы, вода не может потушить огонь, а у пожарных пока нет других средств для ликвидации возгорания. В ГСЧС сообщают, что людей на момент возгорания там не было. Причины пожара выясняются.
Сейчас улица, где горит центр, оцеплена полицией, на месте присутствуют сотрудники Охранного центра, медики, полиция и пожарные. Процесс тушения пожара организован на хорошем уровне. На место происшествия никого не пускают.
Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.
20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».