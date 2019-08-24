В Черноморске горит детский развлекательный центр – спасатели говорят, что людей в нем нет

Днем в субботу, 24 августа, в Черноморске произошел масштабный пожар разгорелся в детском развлекательном центре «Тusik». Пламя от огня очень сильное, его видно за несколько километров.

Об этом сообщает «Украинская служба информации».

На данный момент к месту происшествия прибыли пожарные. Однако они не могут подъехать к развлекательному центру из-за того, что нет проезда.

– Водители убирают свои автомобили. Проезд к «Тusik» затруднен, но пожарные пытаются тушить, - рассказала Анастасия Станиславская.

По предварительной информации, горит третий этаж, где-то под крышей здания, в самом помещении детского игрового центра.

Как сообщают очевидцы, вода не может потушить огонь, а у пожарных пока нет других средств для ликвидации возгорания. В ГСЧС сообщают, что людей на момент возгорания там не было. Причины пожара выясняются.

Сейчас улица, где горит центр, оцеплена полицией, на месте присутствуют сотрудники Охранного центра, медики, полиция и пожарные. Процесс тушения пожара организован на хорошем уровне. На место происшествия никого не пускают.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

20 августа суд арестовал на два месяца без права залога владельца гостиницы «Токио Стар».