«Сочувствие аллергикам»: Николаевцы жалуются на засилье амброзии по городу

Жители Николаева жалуются на амброзию, которую находят во многих районах города, на территориях парков, возле домов и школ.

Об этом люди пишут в социальных сетях.

Одна из жительниц города опубликовала фото покрасневших глаз, отметив, что у нее аллергия на амброзию.

«Фото без обработки... Аллергия. Амброзия. Этим все сказано! Жду с нетерпением, когда в нашем городе начнут заботится о здоровье граждан наши «поруч» и его команда. Хотя, вряд ли», - пишет девушка.

В комментариях многие сообщают о таких же симптомах и рассказывают о местах, где растет амброзия.

Еще одна местная жительница посетовала на то, что амброзию нашли на территории школы, кроме того, что это растение было обнаружено и в других людных местах.

«Мое сочувствие аллергикам, но, похоже, в этом году чиновники, отвечающие за это направление, полностью проиграли в борьбе с амброзией, если они боролись, конечно. Массовое цветение начнется на днях, а амброзии в городе очень много, даже в людных местах. На территории между школой №11 и квартирно-эксплуатационным отделом полянки и даже клумбы с амброзией. Кроме того, амброзии полно и на территории школы. В школу детям придется брать с собой антигистаминные препараты, а не только книги и тетради. Реально убрать все это к 1 сентября?» – написала девушка.

Жители Ингульского района жалуются на амброзию на Площади Победы, засилье растения обнаружили и в Богоявленском микрорайоне.

«Площадь Победы, амброзия везде! Куда не глянь, где не пройди! Хоть как-то будут с ней бороться коммунальные службы?!» – написала девушка.

Стоит отметить, что в комментариях представители власти либо обещают взять вопрос на контроль, либо заявляют о том, что вопрос уборки конкретных территорий не относится к их обязанностям. Также отметим, что на сайте Николаевского городского совета рассказывают об амброзии, как об опасном аллергене и призывают жителей города "помочь в борьбе" с этим растением.

Для справки:

Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму. Никакие другие сорные травы и деревья не имеют такого обширного спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека.



Аллергическая реакция нaступает при кoнцентрации 25 зернышек пыльцы на 1 м³ атмосферногo воздухa. А однo хорошo развитoе растениe даёт до нескольких миллионов частичек. Причем для контакта с аллергеном совершенно не обязательно, чтобы амброзия росла на собственном участке или пустыре поблизости. Во врeмя мощных атмoсферных циклонoв, сопровождающихся сильными ветрами, пылинки амбрoзии могут преодолеть огромные расстояния.

Источник: 7dach.ru