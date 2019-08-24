Президент Зеленский отметил иностранных граждан государственными наградами

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Ко Дню Независимости Президент Украины Владимир Зеленский раздал награды иностранным гражданам за заслуги перед государством.

Об это свидетельствует указ 622/2019 от 23 августа.

За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждена Томмесенна Олемика - Президент Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден Рота Шандора - почетный Генеральный консул Украины в Венгрии.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили Бонна Франца-Ксаверия (посмертно) - руководитель дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах, Грод Павел – президент Всемирного конгресса украинцев (Канада);  Чолия Евгений Ярославич - президент Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах (Канада).

Помимо этого, ряд иностранных граждан награждены орденом «За заслуги» III степени:

Антонив Мика – депутат Национальной ассамблеи Уэльса (Великобритания);

Бешигу Рикарду Мануепя да Силву Монтейру - депутат Ассамблеи Республики Португалия, председатель группы дружбы «Украина-Португалия»;

Бугас Герасимос-Николаоса - генеральный секретарь Греко-Украинской Палаты (Греческая Республика);

Виттингдейл Джон Флесби Лоуренса - депутат парламента, председатель многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании;

Горовский Витольд - почетный консул Украины в Познани (Республика Польша);

Эгеланд Яна - генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев (Королевство Норвегия);

Коваль Зенон Омелянович - советник администрации внешних сношений французского сообщества Бельгии «Валония- Брюссель Интернасьональ» (Королевство Бельгия);

Кости Бертран - председатель благотворительного фонда «Search Foundation» (Великобритания);

Кочерга Николай - президента фонда голодомора-геноцида (Чикаго, США);

Кушка Ян Петр - священник Украинской греко-католической парафии (Варшава, Республика Польша);

Летем Полин Элизабет - депутат Парламента Великобритании;

Макдональд Стюарт Малколма - депутат Парламента Великобритании;

Ментух Андрей - украинский общественный деятель (Республика Польша);

Павлишин Марк Романович - директор центра украинистики имени Николая Зерова, профессор Университета имени Монаша (Мельбурн, Австралия).

Орден княгини Ольги I степени получила депутат Европейского парламента Сандра Калниете, орден княгини Ольги III степени – председатель женской общины украинок Молдовы (Республика Молдова) Валентина Морару.

Отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы награждены вице-президент Всемирного конгресса украинцев, президент общественной организации «Четвертая волна» (Канада) Анна Кисиль; украинский тележурналист, телепродюсер, общественный деятель (Канада) Юрий Клюфас и историк, профессор отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады Любомир Луцюк.

Напомним, что ко Дню Независимости Украины глава государства присвоил звания заслуженных троим николаевцам.

Виолетта Чех

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русскийобщество