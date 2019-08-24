В Петербурге на митинге против гомофобных преступлений задерживали людей, обвиняя их в «пропаганде нетрадиционных отношений»

В субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади на акции против замалчивания гомофобных преступлений задержали более 10 человек.

Об этом сообщает корреспондент «Бумаги» с места событий.

Активисты не успевают встать в одиночные пикеты, развернуть флаги или плакаты, их сразу уводят в автозак. Внутри у людей переписывают данные документов. Среди задержанных фотограф, корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

По информации издания «Meduza», сначала полицейские сказали Френкелю, что задерживают за нарушение правил дорожного движения — якобы он вышел на проезжую часть.

«В автозаке мне сказали, что я задержан за „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — сообщил журналист, добавив, что полицейские не представились и отказались отвечать на его вопросы.

Напомним, в Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, которая участвовала в митингах в поддержку демократического, антивоенного и лгбт-движений.