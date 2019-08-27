«Есть бюрократические процедуры»: Мэр Сенкевич рассказал, почему часть школ Николаева спустя два года так и не оборудовали пожарной сигнализацией

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что противопожарные сигнализации в школах не установят до первого сентября из-за «бюрократических процедур».

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области заявили, что на Николаевщине руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.



По словам Сенкевича, школы старые и установить в них сигнализации сложно, особенно когда их надо «срочно установить». Кроме того, мэр заявил, что вопрос об обеспечении учебных заведений противопожарной системой не полностью зависит от городской власти, поскольку существуют «бюрократические процедуры».

— Школы готовятся, все делается. Если в школах 60 лет не было сигнализации и тут надо срочно ее установить... Выполняются предписания. Просто у нас есть вещи, которые не связанны с нашей властью, есть подрядчики, экспертизы, все остальное, есть бюрократические процедуры и ГСЧС должна знать, что эти процедуры существуют, - сказал мэр.

Также Александр Сенкевич заявил, что до первого сентября не все школы будут оборудованы сигнализацией, поскольку за год выполнить это задание невозможно.

— Нет, не будет во всех школах сигнализации – 100%. Нельзя сделать за год то, что не делалось 60 лет. Это в течение ближайших трех лет будет сделано, - сказал мэр.

Как известно, два года назад, 17 сентября 2017 года, в Одессе сгорел детский лагерь «Виктория», в результате пожара погибло трое детей. Трагический инцидент вызвал общественный резонанс и премьер-министр Владимир Гройсман поручил срочно проконтролировать установку противопожарных систем во всех учебных и дошкольных заведениях страны.

Тогда же первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко пообещал взять вопрос под личный контроль. По всей области были инициированы проверки учебных и дошкольных заведений на предмет наличия систем противопожарной безопасности. По итогам проверок выяснилось, что в области 22 объекта не соответствуют требованиям безопасности.

Однако по прошествии двух лет вопрос об установке противопожарных систем безопасности в школах Николаева все еще не решен.