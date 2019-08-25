Будем мешать: Николаевцы недовольны, что из-за строительства торгового центра через их двор будут ездить грузовики

Жители Николаева, которые живут в доме по улице Соборная, 12 обеспокоены тем, что в случае начала строительства торгового центра за бывшей гостиницей «Украина» их двор станет проездной дорогой для подвоза строительных материалов. К тому же постоянное движение грузовиков будет не только мешать, но и может привести к плачевным ситуациям, ведь в округе много детей и подростков.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве во дворе за бывшей гостиницей «Украина» хотят построить ТЦ – собственница части здания Алла Ряжских опасается, что это приведет к разрушению.

По словам инициативной группы жильцов они не выступают против стройки, но их не устраивает, что внутридворовой проезд будут использовать под доставку стройматериалов, потом будет подвоз продукции в гипермаркет.

— Здесь проходят коммуникации, тут все очень не просто. Самое основное, что здесь детская площадка, музыкальное училище. Тут постоянно находятся дети. Мне застройщик сказал: «Не переживайте, 20-тонников не будет, ну 10-тонники». Это нормально? - заявила жительница дома.

На уточняющий вопрос о том, что намерены делать жители, если предприниматель пустит грузовой транспорт через двор, николаевцы заявили, что будут мешать и всячески этому препятствовать.

Помимо этого, жителей возмущает, что члены земельной комиссии несмотря на опасения николаевцев, согласовали проект решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка, целевое назначение которого изменяется, общей площадью 156 квадратных метров, за счет земель, находящихся в собственности ООО «НИКОЛАЕВ-ЮГ-ПЛАЗА», с «для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки» на «для строительства и обслуживания зданий торговли» по улице Центральной, 73-А.

Как известно, предприниматель намерен обустроить на крыше парковку на 60 мест, однако николаевцы недоумевают, каким образом машины будут заезжать и выезжать с парковки. Если движение будет происходить через проспект Центральный, то это создаст транспортный коллапс, а чтобы транспорт ехал через двор жители не согласятся.

— Как можно ездить здесь, если с одной стороны гостиница, музучилище, двор, банк. Вот карман. Как можно ездить, так чтобы не наступать на мозоль жителям, мне не наступить на мозоль, не развалить здание музучилищу, - поинтересовался один из владельцев гостиницы «Украина» Юрий Надточий.

Также он отметил, что на заседании комиссии было сказано, что он, как один из владельцев гостиницы дал разрешение на проезд транспорта. По его словам с ним связывались ради получения этого разрешения и даже предлагали деньги, но он отказался. По его мнению, это делается, чтобы стравить его с жителями и поскорее получить соответствующее решение от чиновников на начало строительства.

При этом Юрий Надточий добавил, что здание гостиницы не аварийное, хоть ранее по нему были трещины, их заделали и пока 12 лет разрушения не наблюдается, но риски того, что при строительстве этот процесс начнется снова, все же присутствует.

Напомним, как ранее на женщину упал кусок бетона с фасада гостиницы «Украина».