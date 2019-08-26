Китаец 30 лет страдал от головных болей и эпилепсии – причиной этому оказался 10-сантиметровый червь, который жил в его мозгу

Житель китайской провинции Цзянси 30 лет страдал от мучительных головных болей и судорог, а недавно обнаружилась причина всего этого — червь длиной десять сантиметров. Паразит вызвал повреждения в мозгу 59-летнего мужчины, что привело к новым, еще более мучительным симптомам.

Об этом сообщает «Naked science».

Отмечается, что много лет назад пациент начал долгую и трудную борьбу, чтобы найти лекарство от проблем со здоровьем после своего первого припадка в 1989 году. Мужчина играл в карточную игру, когда его руки и ноги внезапно начали трястись, изо рта потекла пена и он потерял сознание. Семья отвезла пациента в местную больницу, где ему поставили диагноз «эпилепсия» и прописали противоэпилептические препараты. Несмотря на то что мужчина регулярно принимал лекарства, он все еще страдал от мелких приступов, а также от постоянных головных болей и обмороков.

Думая, что эпизоды не были большой проблемой, пациент продолжал не обращать особого внимания на них, пока в 2015 году чуть не погиб. Деревня, в которой жил пациент, загорелась, и он был в самом разгаре борьбы с огнем, когда случился очередной, на этот раз серьезный приступ. После пожара симптомы стали проявляться все более активно, и каждый месяц у больного происходили сильные приступы.

Отчаявшись решить проблемы со здоровьем самостоятельно, китаец посетил многие больницы и только недавно с помощью МРТ медики нашли причину — крупного паразита. Хирурги прооперировали больного и благополучно извлекли червя. Специалисты полагают, что паразит мог попасть в организм, когда мужчина выпил сырой воды из источника.