Женщина в Эмиратах подала на развод, потому что её муж был слишком романтичным и никогда с ней не спорил

Женщина в Объединенных Арабских Эмиратах решила через суд развестись с мужем из-за того, что тот «превратил ее жизнь в ад» своей добротой.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Khaleej Times».

Иск поступил в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. В нем говорится, что женщина чувствует себя «задушенной любовью мужа», и что тот помогал убирать ей дом.

«Я скучаю по одному дню спора, ведь теперь это кажется невозможным с моим романтичным мужем. Он всегда прощал меня и осыпал подарками», - рассказывает она. - «Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная послушная жизнь».

Муж утверждает, что «просто хотел быть идеальным» и попросил суд посоветовать жене отозвать дело.

- Несправедливо судить о браке с первого года, все учатся на своих ошибках, - сказал он.

Пока суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать паре время на примирение.

Как сообщалось ранее, киевская бизнес-вумен, которую «заказал» её муж, два года назад сама наняла бандитов, чтобы его жестоко избили.