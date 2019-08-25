В Днепре дети во время игры облили 8-летнего мальчика горючим и подожгли – у него 35% ожогов

В Днепре 22 августа на улице Илларионовской, 3, дети облили горючим и подожгли своего 8-летнего друга.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что дети играли на крыше дома и даже не думали, что их шалости приведут к большой беде. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу на Космической. Родители написали заявление в полицию.

«Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, папа ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3-й класс. Спасибо большое доктору высшей категории Артему Посунько и докторам реанимации. Сегодня уже закупили все, что нужно ребенку», - рассказал волонтер Александра Сова-Тимошенко.



Игорь Майденко, заведующий приемным отделением больницы на Космической, добавил, что сейчас ребенок стабилен, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции. У него ожоги 35% тела.

«Пламя попало на голову, плечо, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация», - сообщил врач.

Напомним, как в Запорожье мужчина после ссоры облил на улице свою сожительницу горючим веществом и поджег.