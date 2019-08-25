В Украине прошли успешные огневые испытания ракеты-носителя «Циклон-4», которая будет выводить спутники на орбиту

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В Украине 23 августа, впервые за время новейшей истории страны, провели огневые испытания ступени ракеты-носителя – состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Об этом сообщается на Facebook-странице конструкторского бюро «Южное», которое спроектировало ракету.

Изготовлена ракета-носитель на заводе «Южмаш» в Днепре.

«Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4» - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку. Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное». Испытания признаны успешными! С Днем Независимости, космическая держава Украина!» - сообщили в конструкторском бюро.

Напомним, что ранее NАSА запустило ракету «Антарес», созданную при участии украинских предприятий.

Вадим Богданов

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русскийобщество