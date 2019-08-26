«Выведите его отсюда», - президент США случайно оскорбил мужчину, который пришел его поддержать

Президент США Дональд Трамп во время встречи с избирателями набросился с оскорблениями на своего сторонника, потому что подумал, что тот протестует.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Reuters».

На встречу Трампа с избирателями пришла группа протестующих. Когда она покидала собрание, человек по имени Фрэнк Доусон в футболке с надписью «Трамп 2020» махал им кулаком вслед. Однако президенту, который в этот момент как раз выступал, показалось, что это один из протестующих.

- У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни делать упражнения. Выведите его отсюда, пожалуйста, - сказал Трамп.

Позже Трамп узнал, что Доусон является его сторонником, и решил ему позвонить. Как сообщили в администрации Трампа, дозвониться до мужчины президенту так и не удалось, и он послал ему голосовое сообщение. В нем Трамп вовсе не извинялся, а просто поблагодарил мужчину за поддержку. Сам Доусон сказал журналистам, что не обижается.

Напомним, ранее Трамп заявил, что американцы якобы «захватывали аэропорты» еще в конце 18-го века.