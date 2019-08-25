Перегруженная фура могла стать причиной обрушения моста в Харькове, – «Укравтодор»

Частичное разрушение автомобильного моста в Харькове могло произойти из-за динамического удара перегруженной фуры.

Об этом сообщает «Укравтодор» на своей странице в Facebook.

Как известно, утром 25 августа в Харькове частично обвалился автомобильный мост от рынка Лоск в направлении поселка Песочин. Никто не пострадал.

«Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения», - подчеркивают в пресс-службе Укравтодора.

В агентстве добавили, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Напомним, как в Кировоградской области из-за дождей обвалился мост.