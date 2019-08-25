«Украина их ждет»: В Киеве возле российского консульства провели акцию в поддержку 24 пленных моряков

В воскресенье, 25 августа, возле российского консульства в Киеве состоялась акция «Девять месяцев плена» в поддержку 24 украинских моряков, которых с 25 ноября 2018 года незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщает «LB.ua».

Отмечается, что в пикете приняли участие родственники военнопленных и активисты.

«Нашей акцией сегодня мы хотим напомнить морякам, что мы их ждем, Украина их ждет. Надеемся, что в ближайшем будущем наши ребята вернутся домой. РФ не удалось сломать их даже пленом. Мы за них боремся и будем продолжать бороться до окончательного их освобождения», - сказал Виктор Сорока, отец пленного моряка Василия Сороки.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива. Позднее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. 11 июля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским после того, как в Украине будут сформированы новая Рада и правительство.

При этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.