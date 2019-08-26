Между селами Комаров и Днестровка на Буковине археологи нашли стекольную мастерскую времен Римской Империи.

Об этом сообщает «ВВС Украина».

Возраст стекольной мастерской датируется 3-4 веком нашей эры. Ученые отметили, что это единственная известная древнеримская стекольня, расположенная за пределами империи. Находка принадлежит ученым из киевского Института археологии НАН Украины и студентам-историкам второго курса.

«В 2019 году главной задачей было дополнительно исследовать здание с каменным фундаментом, которое впервые открыл Маркиян Смешко. Как правило, в археологии объект дважды не открывается. Но здесь есть без преувеличения уникальный объект, очень значимый, поскольку для римской эпохи каменные здания известны только в античном мире и у германских племен севера Европы и Скандинавии», — объясняет руководитель экспедиции, заведующий отделом археологии ранних славян Института археологии Олег Петраускас.

Он отмечает, что это первое и единственное сооружение, построенное с применением камня в черняховской культуре.

На месте раскопок нужно сделать музей, ведь это едва ли не единственная на территории Западной Украины достопримечательность, связанная с Древним Римом. И при этом абсолютно уникальное здание такого типа на территории от Великобритании до Уральских гор.

Все найденное стекло, изготовленное по античным рецептам, участники экспедиции перевезут в Киев, а место раскопок законсервируют.

Напомним, во время ремонта трассы «Кропивницкий – Николаев» нашли древнее захоронение, которому четыре тысячи лет.