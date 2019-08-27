В Великобритании закрасили известное граффити Бэнкси, которое оценивают в 1 миллион фунтов стерлингов

В британском городе Дувр закрасили белой краской граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Британии из Евросоюза.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на ВВС.

Работа художника появилась на здании в 2017 году и стала одной из основных достопримечательностей города. Бэнкси нарисовал рабочего, который сбивает своими инструментами одну из звезд на флаге ЕС.

Стоимость работы оценили в 1 миллион фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что художник Бэнкси нелегально поучаствовал в престижной выставке в Венеции – охрана его прогнала.