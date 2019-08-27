Команда из Европы стала первой двукратной чемпионкой турнира по Dota 2 - за победу они получат $15 миллионов

Киберспортивная команда из Европы «OG» стала победительницей The International 2019 — крупнейшего в мире чемпионата по видеоигре Dota 2.

Об этом сообщает Громадське.

Это делает ее первой в истории турнира двукратной победительницей соревнования. В итоге команда заработала $15,6 млн, всего же призовой фонд турнира составил $ 34,3.

В этом году The International проходил с 15 по 25 августа в Шанхае. В финале OG обыграла Team Liquid со счетом 3:1. За первое место на турнире команда получит больше $15 млн.

OG стала первым двукратным чемпионом The International (в этом году он прошел в девятый раз). В 2018 году эта команда также выиграла турнир, обыграв китайскую PSG.LGD.

Третье место в The International 2019 заняли представители Китая — PSG.LGD. Вознаграждение за второе и третье места составили $4,46 млн и $3,09 млн соответственно.

Украинский коллектив «Natus Vincere» заняли 13-16 место в турнирной таблице, призовой фонд — $514,429 тыс. Летом 2011 года команда стала победительницей The International 2011, обыграв в финале китайскую команду EHOME и выиграв $1 млн.

Напомним, 16-летний подросток выиграл $3 миллиона, заняв первое место на чемпионате по «Fortnite».