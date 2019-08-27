В Шотландии археологи нашли пиктский камень возрастом 1200 лет

Археологи из Археологического общества севера Шотландии обнаружили стелу длиной 1,5 метра – пиктский камень. На нем были вырезаны символы и изображения мифических животных, в частности, гиппокампа и кентвара. Возраст артефакта оценивается в 1200 лет.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на N+1.

Пикты – это конфедерация племен, которые населяли северную и восточную часть современной Шотландии. В литературных источниках они упоминаются с конца античности и до X века. К VI веку на территории Шотландии существовало несколько королевств пиктов и скоттов, а в IX веке они объединились в единое королевство под управлением короля скоттов. Постепенно гэльский язык вытеснил пиктский и примерно в XI веке пикты полностью ассимилировались со скоттами.

Теперь же в ходе раскопок на севере Шотландии был найден пиктский камень. На него были нанесены изображения мифических животных, в том числе, гиппокампа (лошади с рыбьим хвостом) и кентавра, который держит топор. Также на камне был вырезан воин с животной головой, вооруженный мечом и щитом, два вола и символы, которые периодически встречаются на пиктских камнях — двойной диск и z-образный стержень. Что вырезано на другой стороне плиты, пока неизвестно, но судя по изображениям на других пиктских камнях, это может быть украшенный орнаментом крест.

Длина артефакта достигала полутора метров, ширина – 60 сантиметров, а высота – 20 сантиметров. По мнению исследователей, он сохранился не полностью, изначально его длина достигала 2,4 метра. В 1790-х годах камень использовали как надгробную плиту.