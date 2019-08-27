Украинской писательнице присудили премию Европейского сообщества научной фантастики

Светлана Тараторина Европейское сообщество научной фантастики присудило The Chrysalis Awards украинке Светлане Тараториной.

Об этом сообщает Читомо, ссылаясь на сайт сообщества.

Европейское сообщество научной фантастики (The European Science Fiction Society) - это международная организация, которая популяризирует научную фантастику в Европе и европейскую научную фантастику во всем мире.

Сообщество присуждает The Chrysalis Awards писателям, которые опубликовали свою первую книгу не более 3 лет назад, и живущих в европейской стране.

Светлана Тараторина - журналистка, победительница конкурсов фантастических рассказов от литературного объединения «Звездная крепость» и макабрических рассказов от журнала «Стопка». В 2018 году ее дебютный роман «Лазарус» вышел в издательстве «КМ-букс».

Как известно, в прошлом году в список претендентов на получение награды попали украинцы Сергей Жадан, Игорь Баранько, Юрий Шевела, Сергей Легеза, Алексей Жупанский, Владимир Рутковский, а Ярина Каторож стала одной из лауреаток.

Ранее сообщалось, что украинская писательница, автор книги о войне стала первой лауреаткой Литературной премии ЕС.