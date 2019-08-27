На Волыни во время конкурса две женщины чуть не разорвали живого поросенка – правоохранители начали проверку

В селе Забороль Волынской области, во время конкурса две женщины чуть не разорвали поросенка. Это произошло на праздновании дня общины.

Об этом сообщает «ТСН».

Задачей конкурса было поймать животное. Кто первый это сделает – забирает поросенка домой. Так, одну из свинок поймали одновременно две женщины, и после этого начали вырывать её друг у друга, «растягивая» его в разные стороны. К тому же на видео видно, как до этого неизвестный мужчина пнул этого самого поросенка, когда он попытался убежать в другую часть поля.

Как сообщается, правоохранители зарегистрировали заявление касаемо жестокого обращения с животными, а сам поросенок после таких «забав» существенно не пострадал.

В комментариях под видеозаписью многие пользователи возмущаются жестокостью женщин, другие отмечают, что конкурс с животными в главной роли - не самая лучшая идея.

«Этому быдлу надо было устроить бои в грязи ! Где им и самое место ! Алкашня деревенская ! Быдло безграмотное! И отпрыски у них такое же быдло!» - говорится в комментарии.

Отметим, что в селе Петропавловка Доманевского района Николаевщины 1 июля зафиксировали случаи смерти четырех свиней от африканской чумы. А ранее случай африканской чумы свиней зафиксировали в Витовском районе Николаевщины.