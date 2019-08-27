Директора баз в Коблево призывают отказаться от услуг уличных «поселяльщиков»

Директора баз отдыха в Коблево жалуются на так называемых уличных «поселяльщиков», которые препятствую их работе.

Об этом речь идет в материале издания «koblevo.news».

Отмечается, что история не новая, но в этом году она приобрела особый поворот. Как известно, на протяжении многих лет в Коблево, как и в любом другом курортном местечке, приезжих гостей, помимо администраторов баз отдыха, встречают люди, предлагающие услуги поселения. В народе их называют «поселяльщиками».

«В идеале, туристу повезет, если он попадет на добропорядочного профессионала, который сможет максимально точно рассказать о преимуществах того или иного отеля, тем самым значительно сэкономить время. Это также касается тех отдыхающих, которые едут в Коблево по заранее оплаченной брони, ведь не всегда заранее оплаченное в действительности соответствует тому, за что турист готов отдать остаток суммы. В случае разочарования предложенными условиями он зачастую обращается за помощью к третьим лицам», - говорится в материале.

По рассказам предпринимателей, с которыми общались журналисты издания, открытых и острых конфликтов между «поселяльщиками» и владельцами (директорами) баз отдыха, которых не пользуются их услугами, ранее не наблюдалось. В сезоне 2019 года ситуация кардинально изменилась.

«На сегодняшний день многими бизнесменами Коблево недобросовестные представители «поселяльщиков» определяются, как бич курорта и дармоеды, которые способны только на то, чтобы обливать грязью отели, отказавшиеся от их услуг. Стало известно, что директора баз хотят создать Вайбер-группу – «Антипоселяльщики», - идет речь в публикации.

По мнению владельцев баз отдыха, пострадавших от действий тех, кто направляет клиентов в другие отели, новые лица в поселенческом бизнесе провоцируют нездоровую конкуренцию. В частности, в Viber-канале к своим коллегам обратились владельцы баз «Чайка 3» и «Магнолия».

По информации предпринимателей, уличные консультанты пытаются поймать потенциальных клиентов непосредственно у ворот «Чайки 3» и «Магнолии», тем самым препятствуя их законной деятельности.

Также отмечается, что на неоднократные просьбы директоров и администраторов указанных баз молодчики отвечают нецензурной бранью, а позже на территории баз приходят люди с угрозами: не будете давать работать – вам будет плохо. Не брезгуют зазывалы и черным пиаром: в беседе с журналистами редакции директора баз подчеркнули, что, стоя у их ворот, уличные зазывалы откровенно льют грязь, отговаривают клиентов поселяться и стараются увезти туристов в тот отель, где они за их поселение получат свои 10%.

Так, директор б\о «Могнолия» Наталья Тактарова сообщила в Viber-канале «Спільнота підприємців Коблево», что ей пришлось выгнать со своей территории молодых «поселяльщиков», зазывающих туристов на другие базы отдыха. Обругав женщину матом, молодчики удалились, а через полчаса на территорию базы заехал молодой человек (по всей видимости куратор) и стал угрожать директору «Магнолии».

Аналогичная ситуация, по словам предпринимателей, повторилась на б\о «Чайка 3», когда после скандала с «поселяльщиками» в администрацию зашел мужчина и, как рассказала Екатерина – администратор гостиницы, нецензурно выражался и угрожал.

По предварительной информации, скандалистом на «Чайке 3» оказался Александр Гринталс – сотрудник соседней базы отдыха «Лагуна». Журналист koblevo.news в телефонной беседе с ним узнал его точку зрения: Александр утверждает, что никому не угрожал, а приходил разбираться с администрацией «Чайки 3» по поводу состоявшегося накануне вечером скандала, когда, по его словам, сотрудница «Чайки 3» сама пыталась увести клиентов, с которыми общался Александр. По итогу между ними возникла ссора, свидетелями которой стали прохожие, а клиенты развернулись и уехали, не остановив свой выбор ни на одной из представленных баз.

Очевидно, что каждая из сторон настаивает на своей правоте, однако, эти два случая всколыхнули волну возмущения среди владельцев баз, не практикующих работу с уличными консультантами, а привлекают клиентов на отдых в номерах исключительно своими силами.

Одним из основным моментов в конфликте стали, также, предположения о том, что «поселяльщики» ведут свою коммерческую деятельность незаконно, не имея на это разрешительных документов, не платя налоги в местный бюджет, тогда как законные бизнесмены выполняют свои обязанности перед государством и Коблевским сельским советом в полном размере.

В связи с этим, на данный момент Сообщество предпринимателей Коблево рассматривает инициацию общего собрания владельцев баз отдыха, на котором предлагается обсудить варианты ухода от конфронтации, вплоть до полного отказа от услуг «поселяльщиков».

Стоит отметить, что в общении с предпринимателями звучали логичные предложения в случае возникновения новых конфликтов обратиться в полицию и в Березанскую налоговую инспекцию Очаковского управления ГУ ДФС в Николаевской области с целью провести рейды по выявлению незаконно работающих на территории Коблево людей, занимающихся поселением отдыхающих.

«К сожалению, многие бизнесмены не верят в действенность полиции, также как сомневаются в том, что «налоговики» заинтересуются привлечением «поселяльщиков» к административной ответственности и заставят каждого из них оформить ФОП, что, опять же, поднимает вопрос о том, чтобы вовсе отказаться от услуг такого рода специалистов. В свою очередь те, кто уже годами работает в Коблево по направлению поселения туристов, рассказали, что привлечь за незаконную деятельность многих «поселяльщиков» будет сложно, так как выполнять подобные функции может любой сотрудник любой базы отдыха, вплоть до нанятого на сезон дворника. При необходимости договор найма на базе, с которой оговорено сотрудничество, покажут», - говорится в публикации.

Председатель ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» Олег Боз считает, что свою лепту здесь должен внести сельский совет, который заинтересован в положительной репутации Коблево, добросовестной конкуренции между базами отдыха и, несомненно, в пополнении бюджета за счет деятельности ФОП на его территории, в том числе и уличных консультантов по поселению отдыхающих. Коблевский сельский совет, уверен Олег Боз, обязан стать направляющим звеном в процессе разрешения будущих конфликтов, которые, с большой вероятностью, вновь возникнут между владельцами баз и работающими незаконно «поселяльщиками».