Астронавт показал лесные пожары в долине Амазонки с космоса

Итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал фотографии лесных пожаров в долине Амазонки, сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Дым, видимый на тысячи километров, от десятков и десятков поджогов в тропических лесах Амазонки», - отметил Пармитано.

Добавим, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию», одной из причин которой стали лесные пожары во всем мире.

Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что именно его действия якобы привели к сокращению джунглей в Амазонии.

В июле в NASA опубликовали отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Напомним, что в результате масштабных лесных пожаров в северной части испанского острова Гран-Канария местная власть вынуждена была эвакуировать свыше 9 тысяч человек.