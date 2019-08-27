Мэр Николаева заявил, что проект по реконструкции школы №3 компания выполнила плохо, но основные работы завершат до 2 сентября

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что изначальный проект по реконструкции с термосанацией здания школы №3, по которому в школе заменили металлопластиковые окна на более новые, а теперь переделывают санузлы, подрядчик выполнил довольно плохо.

Об этом мэр рассказал в комментарии журналистам во вторник, 27 августа, после рабочего совещания в школе №3, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в николаевской школе №3 по улице Чкалова, 114, где осенью 2018 года по реконструкции школы с термосанацией меняли металлопластиковые окна на более новые, а также ремонтировали санузлы, фирма-подрядчик «Голден Буд» снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.

Отметим, что сутра на редакционную почту некоторых местных изданий пришло письмо с приглашением на рабочую встречу в данную школу. Когда собрались все ответственные чиновники, подрядчик, то мэр и начальник отдела информационного обеспечения Инга Хоржевская не допустили журналистов в кабинет, где проводилось совещание, аргументировав это тем, что они никого сюда не приглашали. Несколько последующих попыток зайти в кабинет также были неудачными. Позже выяснилось, что на совещание представителей СМИ пригласила депутат по округу и секретарь горсовета Татьяна Казакова, чтобы все узнали о существующих проблемах в школе.

В ходе общения Татьяны Казаковой с родителями, депутат отметила, что в 2018 году на департамент энергоэффективности для реконструкции этой школы было выделено около 11 миллионов гривен на замену окон, в 2019 году было выделено лишь 3 миллиона 600 гривен на доработки.

- Бюджет, который принимается депутатами, перед этим происходит бюджетная роспись, которую готовит директор департамента финансов и подписывает мэр, было утверждено, что 34 миллиона с тех денег, которые выделены на энергоэффективность будут выделены в ноябре и декабре. А в остальные месяца по 500 тысяч. Как вы считаете, если на энергоэффективность выделялись деньги после начала отопительного сезона это нормально? Это делается так, чтобы департамент не работал. Потом, в течении года было перераспределение, какие-то деньги переносили. Воля перенести деньги зависит от одного человека - Александра Сенкевича. Поэтому вопрос к нему, почему деньги не выделялись на энергоэффективность и соответственно не проплачивались даже 3 миллиона школе и не закрывался стадион, - отметила Татьяна Казакова.

Пока чиновники, директор школы, мэр и подрядчик совещались, рабочие активно переделывали санузлы, в школу уже завезли новые металлопластиковые двери, ведь изначально подрядчик отклонившись от проекта, поставил деревянные.

Мэр заявил, что в первом проекте не предусмотрели ремонт туалетов, и ради этого проводилась дополнительная закупка. При этом он отметил, что до 2 сентября подрядчик доделает работы по установке металлических отливов, чтобы вода не затекала в школу и ремонт туалетов.

- Провели рабочее совещание, имеем план, по которому будем действовать, в том числе и по корректировке проекта. Первоочередное, что нужно сказать, проект бы сделан компанией очень плохо. Сегодня мы выбрали нового подрядчика, который будет корректировать проектно-сметную документацию, предыдущий подрядчик проектировщика отказался от авторского надзора. Это позволяет нам с проектом зайти на корректировку, чтобы на следующий год выйти на финансирование. Все работы, которые должны быть выполнены до холодов, будут выполнены. 2 сентября, когда дети зайдут в школу, они будут функционировать, - отметил мэр.

Также Александр Сенкевич отметил, что санузлы изначально сделали не по проекту, потому что это была вынужденная мера, чтобы дети могли им пользоваться. Помимо этого он сообщил, что скорей всего потолки в туалетах доделаны не будут, потому что их не было в первом проекте.

По его словам, проектом также не был предусмотрен ремонт внутренних помещений – спортзала и пищеблока. А то что в школе занялись ремонтом туалетов, то это по его инициативе, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.

Согласно данным публичных закупок Prozorro сумма тендера по реконструкции с термосанации здания школы составила 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен. Победителем в тендере признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

Однако, при проведении работ по замене сантехнических устройств обнаружено аварийное состояние канализационных труб; работы по ремонту отделки помещений санитарных узлов проектно-сметной документацией не предусмотрены, но для выполнения замены магистралей отопления, водоснабжения и канализации была демонтирована плитка без возможности дальнейшего использования; выявлено неудовлетворительное состояние штукатурки санитарных узлов, которое не давало возможности восстановления отделки без полного демонтажа и нанесения нового слоя штукатурки с последующим отделкой поверхностей; при выполнении работ по замене окон было выявлено несоответствие расчетных толщин необходимым (фактическим) толщинам отделки откосов учитывая, что существующие откосы были выполнены путем заполнения толщины пенополистиролом с шпаклевкой, что запрещено нормами ДСТУ и пожарными требованиями. В итоге, ООО «ИНПРОЕКТБУД», осуществляющий авторский надзор, согласовал перечень дополнительных работ по вышеуказанному объекту на сумму 2 миллиона 432 тысячи 800 гривен.

При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Отметим, что фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.

После термосанации и установки новых окон в помещениях школы №3 было всего +9 градусов. Однако, 16 ноября тепловики «Николаевская ТЭЦ» проверили уровень температурного режима Николаевской школы № 3 и не нашли в нем никаких отклонений.