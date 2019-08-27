В «Борисполе» таможенники изъяли у гражданина Вьетнама 370 упаковок ресниц для наращивания, которые он взял собой из ОАЭ

Работники таможенного поста «Аэропорт Борисполь» Киевской таможни Государственной фискальной службы зафиксировали попытку перемещения через границу Украины нескольких сотен упаковок накладных ресниц с нарушением таможенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

370 упаковок искусственных ресниц находились у гражданина Вьетнама, который имел вид на жительство в Украине, и прилетел в Украину из ОАЭ.

Для прохождения таможенного контроля иностранец выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил о том, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины, то есть своими действиями показал факты, имеющие юридическое значение.

Товар был обнаружен после пересечения пассажиром «зеленой линии», которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», после прохождения багажа и ручной клади через рентген-аппарат.

Таможенники поинтересовались у гражданина о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, на что он предоставил отрицательный ответ. После этого был осуществлен таможенный досмотр, во время которого и было обнаружено искусственные накладные ресницы «IB eyelash exlension Premium Mink Eyelashes» различной толщины и длины, содержавшиеся в 370 пластмассовых коробках.

Отметим, что на фото изображены ресницы, которые используются для процедуры наращивания.

Весь товар перемещался в трех картонных коробках, помещенных в две полиэтиленовые дорожные сумки пассажира без признаков сокрытия.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят до вынесения судом решения по делу.

Напомним, что ранее николаевские налоговики нашли склад контрабандного алкоголя – изъяли «коллекцию» виски и трехлитровые паки водки.