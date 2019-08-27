Секретарь горсовета Николаева возмущена, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион - мэр заявил, что еще нужно ₴4,5 миллиона

Секретарь Николаевского горсовета и депутат по округу Татьяна Казакова заявила, что с 2016 года в школе не доделали стадион, а его покрытие уже начало разрушаться. В связи с этим она будет обращаться в прокуратуру и управление по защите экономики.

Об этом она сообщила во вторник, 27 августа, в ходе рабочего совещания в школе №3.

Так депутат подняла данный вопрос, потому что объект до сих пор не сдан в эксплуатацию, работы были выполнены частично - обустроена площадка с мягким покрытием, однако футбольное поле только залили бетоном, а спустя два года оно уже стало разрушаться. Теперь необходимо его восстанавливать и укладывать специальный прорезиненный слой. В частности, Татьяна Казакова хотела получить ответ, кто и за чей счет будет его восстанавливать, вед мэр на ее письменные обращения не ответил.

Татьяна Казакова (крайняя слева) - На прошлом бюджете Александр Сенкевич мне сказал и пообещал, что деньги (на стадион, - ПН) забиты. Бюджет он принял, а денег нет, несмотря на то, что от образования есть бюджетный запрос. Он меня ввел в заблуждение. Если бы денег вообще не было, но на другие же стадионы они выделяются. После того, как Александр Федорович обещал, что в бюджете, который был принят в августе, деньги на стадион будут заложены, а он их не заложил, у меня нет другого пути, как не обращаться куда-нибудь: в прокуратуру, полицию и так далее. На сегодняшнем заседании я считала, что он даст ответ на этот вопрос и даст ответы публичные. Он сюда приехал, он вас выгнал, я считаю, что и меня выгнали. Денег на этот стадион нет. Были неоднократные мои просьбы, решения комиссии, где было принято решение закончить все стадионы, начатые в 2016-2017 годах. Есть нарушения мэра. Буду обращаться в прокуратуру и параллельно в управление по защите экономики, - заявила Татьяна Казакова.

После совещания, Александр Сенкевич в комментарии журналистам сообщил, что стадион до сих пор не достроен, так как проект несколько раз заходи на корректировку.

- Изначально ремонт этого поля стоил кажется 4,5 миллиона гривен. Сегодня это уже спортивный комплекс, а не просто ремонт стадиона, потому что добавилось то, добавилось это, и сегодня его стоимость составляет почти 9 миллионов гривен. Конечно, когда изначально планируешь одни средства, а после экспертизы выходит в два раза больше, то это вызывает вопросы. Сегодня нужно 4,5 миллиона, 2 миллиона 450 тысяч есть, сейчас мы подумаем, откуда нам перераспределить 1 миллион 550 тысяч гривен и он сможет восстановить покрытие. Я не вижу проблемы, единственное, что нужно откуда-то снять деньги и перераспределить, - отметил мэр, добавив, что вопрос скорей всего вынесут на заседание сессии, которое запланировано на 5 сентября.

По его словам, проектом также не был предусмотрен ремонт внутренних помещений – спортзала и пищеблока. А то что в школе занялись ремонтом туалетов, то это по его инициативе, чтобы дети чувствовали себя комфортно.

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.

Согласно данным публичных закупок Prozorro сумма тендера по реконструкции с термосанации здания школы составила 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен. Победителем в тендере признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

Однако, при проведении работ по замене сантехнических устройств обнаружено аварийное состояние канализационных труб; работы по ремонту отделки помещений санитарных узлов проектно-сметной документацией не предусмотрены, но для выполнения замены магистралей отопления, водоснабжения и канализации была демонтирована плитка без возможности дальнейшего использования; выявлено неудовлетворительное состояние штукатурки санитарных узлов, которое не давало возможности восстановления отделки без полного демонтажа и нанесения нового слоя штукатурки с последующим отделкой поверхностей; при выполнении работ по замене окон было выявлено несоответствие расчетных толщин необходимым (фактическим) толщинам отделки откосов учитывая, что существующие откосы были выполнены путем заполнения толщины пенополистиролом с шпаклевкой, что запрещено нормами ДСТУ и пожарными требованиями. В итоге, ООО «ИНПРОЕКТБУД», осуществляющий авторский надзор, согласовал перечень дополнительных работ по вышеуказанному объекту на сумму 2 миллиона 432 тысячи 800 гривен.

При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Отметим, что фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.

После термосанации и установки новых окон в помещениях школы №3 было всего +9 градусов. Однако, 16 ноября тепловики «Николаевская ТЭЦ» проверили уровень температурного режима Николаевской школы № 3 и не нашли в нем никаких отклонений.

Как известно, в николаевской школе №3 по улице Чкалова, 114, где осенью 2018 года по реконструкции школы с термосанацией меняли металлопластиковые окна на более новые, а также ремонтировали санузлы, фирма-подрядчик «Голден Буд» снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич заявил, что изначальный проект по реконструкции с термосанацией здания школы №3, по которому в школе заменили металлопластиковые окна на более новые, а теперь переделывают санузлы, подрядчик выполнил довольно плохо. Однако добавил, что ко 2 сентября работы по окнам и санузлам подрядчик завершит.