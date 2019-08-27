Мэр Сенкевич назначил служебное расследование по замдиректору департамента архитектуры, который не захотел увольняться

Александр Сенкевич (архивное фото) Городской голова Никоаева Александр Сенкевич назначил провести служебное расследование в отношение заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Нефедова, так как ранее он отказался уволиться самостоятельно.

Об этом мэр рассказал в комментарии журналистам во вторник, 27 августа, после рабочего совещания в школе №3, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Александр Сенкевич предложил Александру Нефедову уволиться из-за того, что в Корабельном районе на газовой трубе установили семь незаконных будок.

В частности, мэр сообщил, что до сегодняшнего дня чиновник так и не написал заявление по собственному желанию.

- Что касается заместителя главного архитектора господина Нефедова, он не написал заявление. Я дал сегодня поручение, чтобы провели расследование касательно его работы. По-хорошему не захотел, будем по-плохому прощаться, - заявил Сенкевич.

Отметимм, что мэр также заявлял, что если будет продолжаться разного рода беспредел в городе, значит придется искать нового главного архитектора, вместо Андрея Цымбала.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков. Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.