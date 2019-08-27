Мэр Сенкевич заявил, что АМКУ не разрешит создать «черный список» проблемных подрядчиков: «Мы должны подавать на них в суд»

В Николаевской мэрии не могут создать «черный список» предприятий, которые некачественно выполняют работы по заключенным в рамках проведенных тендеров договорам, так как это будет незаконно.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил во вторник, 27 августа, в ходе рабочего совещания в школе №3, отвечая на вопрос корреспондента« Преступности.НЕТ».

Так, он отметил, что в городе какое-то наваждение с компаниями, в которых присутствует приставка «буд».

- Если я помню название компании, которая выполняет работы, значит я ей недоволен. У нас там проблемы с «Дикор Буд», «Антарес Буд», «Голден Буд». Все строители с «буд» какие-то проблемные. То у них проблемы с проектировщиками, то с проектами, то с заказчиками. А те кого мы не знаем, работают и сдают постоянно вовремя свои объекты, - отметил Александр Сенкевич.

На уточняющий вопрос, будут ли все такие создавать «черный список», о котором мэр заявлял ранее, он ответил отрицательно, потому что Антимонопольный комитет Украины этого не разрешает делать.

- Но, моя позиция такая: мы должны подавать в суд на недобросовестных подрядчиков. После этого мы должны прописывать в условиях к фирмам, что они не имеют выигранных нами (мэрией - ПН) судов касательно своих подрядов. Решили по такому принципу пойти, - проинформировал мэр.

Напомним, что в сентябре 2017 года Александр Сенкевич поручил юридическому департаменту изучить возможность законного создания «черного списка» предприятий, которые некачественно выполняют работы по заключенных в рамках проведенных тендеров договорам.

Как известно, городская власть недовольна фирмой-подрядчиком ООО «Антарес-БУД», которая строит новый травмпункт на территории БСМП, и делает реконструкцию детского городка «Сказка» из-за того, что сроки работ постоянно срываются. В частности, мэр ранее предлагал разорвать договор с этой фирмой.

Строительства трамвпункта фирма-подрядчик обещает завершить в срок, предусмотренный договором - 25 декабря 2019 года. А что касается, детского городка, то ремонт павильона-кафе они завершили и сдали объект в мае, но работы затянулись потому что корректировка проекта проходила практически год, и долго не подписывался договор на их проведение.

Отметим, что фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.

Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей. При этом, 23 августа фирма-подрядчик «Голден Буд» снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.

Напомним, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность.