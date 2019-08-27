Восточноевропейский общественный диалог

Что такое общественный диалог и зачем он нужен? Попробуйте дать ответ самостоятельно. А потом двинемся. Нет, определение давать не будем, в Сети их достаточно, рассмотрим на примере. Донецкого конфликта.

Радикалы называют его войной. И, соответственно, хотят своей окончательной победы. Одна сторона – над украинскими фашистами, передовым отрядом мирового империализма, ополчившегося на Святую Русь. Другая – над русскими фашистами, врагами мирного прогрессивного человечества. То, что все наши постсоветские радикалы воюют против фашистов, показательно: советское же воспитание. Но как же с диалогом? Это позиция третьей стороны: для завершения конфликта нужен общественный диалог между участниками. Да, да, между "ватой" и "бандеровцами". Они, конечно, должны для начала отбросить эти обидные клички, признать, что все являются равноправными гражданами одной страны и имеют общее (!), одно на всех будущее. И потом вступить в этот самый диалог? Да нет, диалог-то, наверное, нужно начать намного раньше – хотя бы о вреде обидных кличек. Попробуем?

1. Что говорят авторитеты

В советские времена любой серьезный разговор было принято начинать с цитаты из Маркса-Ленина. Я эту привычку помню, поэтому предложу два авторитетных текста по поводу общественного диалога – Френсиса Фукуямы и Мирослава Мариновича. Они, конечно, намного шире по затронутому кругу вопросов, но нетрудно заметить, что раздел об общественном диалоге, коммуникации занимает очень важное место.

2. Форматы

Разобравшись с содержанием понятия, переходим к его форме. Или, говоря современным языком, форматам.

Если в XIX веке люди просто писали друг-другу письма, а потом встречались за чашкой чая и обсуждали общественные проблемы, то в начале XX века центральное место заняла газета. Журналисты и общественные активисты писали в газеты, издавали газеты, возили газеты через границы тайком от деспотических правительств, стремившихся этому самому общественному диалогу помещать. Нет, письма тоже, конечно, писали, но теперь это уже было дополнительное, не основное средство (или формат). XXI сохранил и письма (правда, в электронном виде), и газеты (правда, в виде сайтов), но на первый план в качестве формата общественного диалога вышла социальная сеть вообще и Фейсбук в частности. В котором люди снова пишут. Друг-другу, хотя эту переписку видят и другие участники сообщества.

И, казалось бы, какие потрясающие возможности открылись, каким доступным является сегодня общественный диалог, никаких же проблем, все так легко и удобно! Но нет, проблемы налицо, украинский общественный диалог находится в каком-то зачаточном состоянии, неоформленном, неэффективном, неразвитом… По-крайней мере, существенно менее активном, чем этого хотелось бы, чем этого требуют многочисленные наши проблемы. Библиотекари и учителя, политики и служащие коммунального или государственного управления, ученые и журналисты – все эти категории национальной элиты в части общественного диалога выглядят пассивно. Кстати, на всем восточноевропейском пространстве. Почему? Я вижу четыре причины – от очень простой и, даже, возможно, курьёзной, а значит легкоустранимой, до фундаментальной, поступиться к решению которой можно только с серьезнейшей научной подготовкой. Но обо всем по порядку.

3. Печать вслепую

Да, двумя пальцами много ли напишешь в форуме? Разве что в сердцах кое-что по адресу некоторых неприятных личностей. То ли из числа присутствующих в форуме, ну а скорее тех, что в парламенте и правительстве.

Но мы не можем не согласиться: это определенное техническое ограничение для общественного диалога. Даже если человеку есть что сказать и он хотел бы это сделать… Но тратить время на не очень привлекательную физическую процедуру не хочет. Практический пример из жизни украинских модераторов, можно увидеть здесь.

4. Эпистолярий

Люди, писавшие в XIX веке письма каждый день и не по одному, естественно, набивали в этом деле руку, если сказать по-простому. Или более строго: развивали в себе компетенцию литературного творчества в эпистолярном жанре.

Должны ли посты в наших форумах быть оценены с точки зрения особого жанра журналистики? Почему нет? Конечно же. Гражданский журналист, а если человек - пусть в своем аккаунте, но пишет не о том, как был на шашлыках с друзьями, а о войне и безработице, то он уже в этом качестве, и значит должен… Если, конечно, хочет, чтобы его тексты были понятны, интересны, продвигали общественный диалог. Иными словами, ответственно относится к этой своей деятельности.

Конечно, нужны некоторые литературные способности. Конечно, стоит уметь печатать вслепую, а не двумя пальцами. Ну какой полет мысли, какой стиль, если клавиатура создает автору проблемы? Это все равно что танцевать, засунув руки в карманы или петь в подушку. Конечно, нужно практиковаться, набивать руку, как мы уже сказали. Но главное, наверное, нужно читать. Да, да, ведь и с точки зрения содержания, и по стилю изложения – все это связано с тем, насколько автор причастен к чтению. Серьезных книг.

5. Структуризация

Очень популярное слово. Но обычно речь идет о структуризации гражданского общества как пути в светлое будущее. Понятно, что в первую очередь тут имеется в виду партийное строительство, формирование эффективных политических команд, способных управлять страной. Но не только, ведь профсоюзы или культурно-исторические общества, экологи, защитники животных тоже представляют интерес с точки зрения развития этого самого общества. Есть разделение по интересам – есть надежда на прогресс, потому что пока люди не осмыслили себя в качестве сообщества, они не могут ничего добиться результата, продвижения. А оформились, нашли название, цель, определились с программой в том или ином формате – значит, со временем можно будет говорить о том, насколько все это работает, правильно ли сформулировано, какие нужны корректировки на основе опыта работы.

Но в нашем случае речь идет о структуризации общественного диалога. И как отражения, и как предпосылки аналогичного процесса в гражданском обществе. Понятно, что форум, посвященный всему хорошему, никаких шансов на вклад в развитие общественного диалога не имеет. В отличие от проблемного, скажем, посвященного работе партии Х в городе У. Или разделам программ всех партий, посвященных охране здоровья или социальной защите. Чем более узка и четко определена сфера, предлагаемая к обсуждению в данном форуме, тем больше шансов на эффективное, предметное обсуждение. И некоторый результат.

Заметим, если раньше речь шла об ответственности отдельного гражданина, то теперь мы перешли на уровень организаций, партий, если говорить о политической сфере. Именно партии должны предложить обществу определенную структуру форумов, в которых общественный диалог может и должен быть поддержан участниками на соответствующем профессиональном уровне – экономическом, инженерном, медицинском.

6. Мотивация

Ну и, наконец, самое главное. Отдельные люди и общественные организации должны хотеть развития общественного диалога.

Все, о чем шла речь выше, хорошо мне знакомо с профессиональной точки зрения. Как специалисту по организации и информационным технологиям. Соответственно, видны и подходы или пути продвижения. Но мотивация…

Поэтому сделаем здесь паузу и посмотрим, может, кто-то что-то добавит. В процессе общественного диалога.