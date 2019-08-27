«Делают вид, что ничего не происходит» - скандального нардепа Куницкого без его ведома перевели в другой комитет

фото: Интернет Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Куницкий пожаловался на то, что его перевели из комитета по вопросом обеспечения правоохранительной деятельности в другой комитет, при этом не уведомив его об этом.

Куницкий рассказал об этом у себя на странице в Facebook в видеообращении.

По его словам, в понедельник, 27 августа, прошло первое заседание комитета, глава которого Денис Монастырский сообщил ему, что он переведен в другой комитет. Кем именно – никто не знает.

«Сегодня же, прибыв на заседание, от главы комитета, Дениса Монастырского, я с удивлением узнал, что «кто-то» решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной! Кому же я могу мешать реформировать полицию? Ваши варианты?!» – пишет Куницкий.

В видеообращении Куницкий уточняет, что его коллеги, входящие в состав комитета, сделали вид, что ничего не происходит, поэтому вопрос был выведен в публичную плоскость.

— Пытался я узнать у своих коллег, как же так произошло и кто принял решение. Все просто отводят глаза и делают вид, что ничего не происходит. Поэтому считаю нужным и правильным обсудить этот вопрос в публичной плоскости. Пожалуйста, пусть мои коллеги объяснят, почему они приняли решение без согласования со мной, без того, чтобы уведомить меня, почему я больше не состою в комитете, почему меня перевели. Вопрос к ним, - сказал Александр Куницкий.

Напомним, Куницкий баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу № 169 в Харькове.

Куницкий сначала отрицал, но потом подтвердил, что является гражданином Израиля, однако утверждает, что на момент подачи заявления в ЦИК написал заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства. Кроме того, в последние пять лет он не проживал на территории Украины.

Напомним, что ранее ЦИК сняла с выборов харьковского кандидата от «Слуги народа» Куницкого, который баллотировался на одном округе с Грановским. После этого Куницкий выиграл суд, который восстановил его в качестве кандидата.

Отметим, позже была опубликована переписка представителя и главы ЦИК на суде по регистрации Куницкого.