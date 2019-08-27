Дубинский и Бужанский ответили нардепу Коваленко, которая сказала о желании выстрелить им в ноги – депутат заявила, что фразу вырвали из контекста

Анна Коваленко Народные депутаты от партии «Слуга народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский прокомментировали слова их коллеги из той же партии Анны Коваленко, которая рассказала о своем желании прострелить им ноги.

Соответствующими обращениями и заявлениями депутаты поделились на Facebook.

Ранее у Анны Коваленко во время интервью на телеканале «UA:Перший» спросили, как она будет сотрудничать с Дубинским и Бужанским, на что она ответила: «Сначала надо преодолеть непреодолимое желание выстрелить в ногу кому-то из них. Но логика очень проста – будем переубеждать».

В ответ на это нардеп Максим Бужанский у себя на странице в Facebook отметил, что удивлен агрессией своей коллеги и предположил, что такое выражение может стать причиной для того, чтобы забрать мандат.

«С уважением отношусь к чужим желаниям, пусть они даже кажутся мне немного странными, я бы даже сказал, криминальными. Что дальше, в конце концов? Снять с Дубинского часы и отжать машину? Но отмечу, что меня немного смущает агрессивность коллег, рвущихся что-то там нам простреливать, перевоспитывать и тд. (...) А что, если, не дай Бог, эта угроза станет основой для криминального расследования? И не попадания Раду?» – написал Бужанский.

В свою очередь, депутат, журналист Александр Дубинский также отметил, что его коллеге Анне Коваленко нужно думать о законопроектах, «чтобы не выстрелить себе в голову».

— Хотелось бы посоветовать своим коллегам из «Слуги народа», которые занимают такую радикальную позицию, знаете, не нужно думать о моих ногах, постарайтесь, хотя бы, не выстрелить себе в голову. Потому что, когда вы, вместо того, чтобы читать законопроекты, за которые будете голосовать уже через несколько дней, читаете мои сообщения в телеграме, или в телеграме Бужанского, которому тоже пригрозили выстрелить в ногу, есть большой риск выстрелить себе в голову, - сказал Дубинский.

Сама же Анна Коваленко в комментарии изданию «Левый берег» сообщила, что ее фраза была вырвана из контекста.

«Это вырвано из контекста, я сказала, что мы будем договариваться и находить общие точки прикосновения. Что политика - это искусство договариваться. Не думаю, что у нас есть проблемы с коммуникацией», - отметила Анна Коваленко.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что избранный народным депутатом Александр Дубинский проявил сексизм и объективацию по отношению к женщинам.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич тупой овцой. Недовольство депутата вызвало интервью лидера своей партии Дмитрия Разумкова изданию НВ. В ответ журналистка заявила, что она умная женщина и сравнила Бужанского с нагадившим голубем.