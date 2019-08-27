В Берлине расстреляли экс-оперативника антитеррористического департамента МВД Грузии - киллер гражданин России задержан

В правительственном квартале Берлина расстреляли гражданина Грузии, оперативника антитеррористического департамента Министерства внутренних дел Грузии Зелимхана Хангошвили. Следствие считает, что убийство было заказным.

Об этом сообщают в немецких СМИ, передает Грузия.online.

По информации «Spiegel», в государственных спецслужбах стран-членов НАТО считают, что у убийства есть политический мотив.



Как известно, немецкие правоохранители задержали после убийства Зелимхана Хангошвили 49-летнего гражданина России, жителя Чечни. По сообщениям СМИ, задержанный прибыл в Германию за несколько дней до убийства Хангошвили и собирался покинуть страну. По данным следствия, у арестованного изъято огнестрельное оружие с глушителем. Сейчас гражданин России находится в изоляторе предварительного задержания.



По информации «Берлинер курьер», убийца Хангошвили по национальности чеченец.

Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001-2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Немецкие СМИ связывают его убийство с событиями 2012 года в грузинском ущелье Лопота. В 2012 году он участвовал в переговорах между задержанными в ущелье Лопота исламистами и МВД Грузии.



Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском районе Моабит.

Как известно, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских. Грабителей задержали в другом месте.