Николаевский аэропорт повторно объявил тендер на очистные сооружения – на первые торги пришел только один участник

КП «Николаевский международный аэропорт» объявил торги на строительство очистных сооружений.

Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в системе электронных закупок «Prozorro».

Первый тендер был объявлен 8 августа. Заказчик предложил построить очистные сооружения в аэропорту за 3 миллиона 384 тысячи 212 гривен. На торги подалась одна фирма – ЧП «Укрбиотал-монтаж». Поскольку больше предложений не было, тендер отменили.

Новые торги объявили 22 августа на ту же сумму. Предложения фирмы могут подавать до 30 августа.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает, что депутаты станут иначе относиться к КП и не рассматривать его с политической точки зрения, как только начнутся регулярные рейсы в Киев.