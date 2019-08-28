В Николаевском облсовете пройдет концерт для военнослужащих по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины

В среду, 28 сентября в 14.00 в сессионном зале Николаевского областного совета при поддержке председателя Николаевского областного совета Виктории Москаленко состоится торжественное мероприятие с концертной программой по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины, посвященный военнослужащим, которые сейчас защищают территориальную целостность, свободу и независимость Украины.

Об этом сообщается на странице облсовета.

В программе мероприятия - поощрение военнослужащих грамотами Николаевского областного совета и отличия «Крест Святого Николая» Николаевского областного совета.

После торжественной части состоится концерт, в котором примут участие артисты - участники военно-патриотического проекта «Армия с народом»: артистка Николаевского академического художественного русского драматического театра Марина Васильева, заслуженный артист эстрадного искусства Украины Иван Носик, Игорь Гордеев, Денис Мисанчук. Также в мероприятии примет участие солистка Наталья Ковалева.

Мероприятие будет проходить в сопровождении военного оркестра Южной Военно - морской базы «Восток» (начальник оркестра - военный дирижер младший лейтенант Кристина Попело). В программе концерта - известные современные украинские песни военной тематики: «Армия с народом», «Нам есть что защищать», «Марш украинского новой армии», «Братья украинцы» и др. Партнером мероприятия выступает Николаевская областная филармония.