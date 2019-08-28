Глава Николаевского облсовета наградила знаками отличия жителей области

По случаю 28-й годовщины Независимости Украины председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение о праздновании и награждении знаками отличия Николаевского областного совета жителей Николаевской области.

Об этом сообщается на странице Николаевского облсовета.

Так, Виктория Москаленко наградила отличием Николаевского областного совета - «Крест Святого Николая», а также «За заслуги перед Николаевщиной» I и II степени.

Как известно, 28 сентября в 14.00 в сессионном зале Николаевского областного совета состоится торжественное мероприятие с концертной программой по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины, посвященный военнослужащим.