Глава Николаевского облсовета наградила знаками отличия жителей области

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 663 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(397)   

По случаю 28-й годовщины Независимости Украины председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко подписала распоряжение о праздновании и награждении знаками отличия Николаевского областного совета жителей Николаевской области.

Об этом сообщается на странице Николаевского облсовета.

Так, Виктория Москаленко наградила отличием Николаевского областного совета - «Крест Святого Николая», а также «За заслуги перед Николаевщиной» I и II степени. 

Как известно, 28 сентября в 14.00 в сессионном зале Николаевского областного совета состоится торжественное мероприятие с концертной программой по случаю празднования 28-й годовщины Независимости Украины, посвященный военнослужащим.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество