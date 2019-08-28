Полтавская фирма за 103 тысячи гривен обработает карантинные бурьяны амброзии в Николаеве

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 23 августа подписал договор с фирмой ООО «Дорспецсервис» на предоставление услуги по проведению мероприятий по предотвращению интродукции и распространения чужеродных видов растений, которые угрожают естественным экосистемам.

Об этом свидетельствует отчет о заключенном договоре, опубликованный в системе электронных закупок «Prozorro».

Подрядчик должен обработать 40 тысяч метров квадратных, а именно: территория возле озера в парке «Лески»; зеленая зона по улице 2-й Набережной, 1; территория парка «Николаевский»; зеленая зона по проспекту Богоявленскому (около заводоуправления); бульварная часть по улице Пограничной; зеленая зона по улице Кузнечной; проспект Богоявленский в районе улицы Торговой. За предоставленные услуги подрядчик получит 103 тысячи 200 гривен.

Срок оказания услуг - 25 октября 2019 года.

Согласно открытым данным фирма «Дорспецсервис» зарегистрирована с 10 августа 2018 года в городе Полтава улица Марша Бирюзова, дом 15А. Уставный капитал фирмы 5 тысяч гривен, а руководителем является Юрий Пастушенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с амброзией в городе будут бороться с помощью бишофита.

Отметим, что николаевцы часто жалуются на амброзию, которую находят во многих районах города, на территориях парков, возле домов и школ.