Николаевский волонтер и многодетный отец нуждается в финансовой помощи для операции на сердце после трех инфарктов

Валерий Комаров Житель Николаева Валерий Комаров нуждается в финансовой помощи для того, чтобы ему могли провести необходимую операцию на сердце после перенесенных нескольких инфарктов.

Об этом в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» сообщила Елена Счастливая.

Валерий – многодетный отец, переселенец и волонтер, который активно принимает участие в оказании помощи людям из прифронтовых населённых пунктов. Сейчас ему нужна финансовая поддержка неравнодушных людей – назначенная на следующую неделю операция на сердце в киевской больнице стоит более 135 тысяч гривен, но ему согласились провести ее после оплаты за расходные материалы и реабилитацию, однако денег у семьи на это нет.

«В институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова, такая операция стоит от 135 тысяч гривен. У семьи таких денег нет. Они живут на съемной квартире, работа покрывает только нужды семьи и расходы на поездки с гуманитарной помощью мирным жителям в зоне АТО. Валерий с командой капелланов почти четыре года ездит в Марьинку и не только», – сообщила Елена.

«Мы молились, искали ответы. И нам помогли организовать встречу с хирургом института сердца в Киеве Тодуровым Борисом Михайловичем, который узнав историю жизни Валерия, решил лично провести операцию. Нужно приобрести только расходники, цена которых 20 тысяч гривен, плюс примерно такая же сумма нужна на послеоперационный реабилитационный период», – добавила она.

Контакты и реквизиты для оказания помощи Валерию:

Валерия Комарова в Facebook

Мобильные номера: Валерий +380506174510

жена Валерия Лиля +380999148351

Номер банковской карты: 5168 7554 4363 0765 ( жена Комарова Лилия Михайловна)