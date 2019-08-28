На Николаевщине начались сборы бригады территориальной обороны

В Николаевской области 28 августа начались учебные сборы с бригадой территориальной обороны, которые продлятся до 6 сентября.

Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.

К учебным сборам привлекли более двух тысяч военнообязанных, которые подлежат к подразделениям бригады теробороны, солдаты, сержанты, офицеры Николаевского областного военного комиссариата и районных (городских) военных комиссариатов области, инструкторы различных воинских частей

В течение десяти дней военнообязанные пройдут все этапы военной подготовки, улучшат тактическую, специальную, огневую, инженерную и психологическую подготовку с учетом современной специфики выполнения армейскими подразделениями задач, а также примут участие в боевом согласовании в составе своего подразделения.

Также их ждут занятия по тактической медицине, в частности будут отрабатываться вопросы по оказанию первой домедицинской помощи в условиях боевых действий.

Участники сборов получат практический опыт по организации охраны и обороны важных объектов Николаевщины, организации патрулирования, изучат инженерное оборудование позиций и их маскировки.

Заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» по территориальной обороне Бронеслав Жуковский подчеркнул, что к учебным сборам привлечены военнообязанные, которые имеют опыт боевых действий и граждане, не служившие в боевых подразделениях, однако по состоянию здоровья и морально-деловыми качествами способны выполнять поставленные задачи.

В свою очередь командир отдельной бригады теробороны полковник Герман Краузе отметил, что сегодня также ведется активная работа по заключению контрактов с резервистами. Эту категорию военнослужащих рассматривают в качестве приоритетной для заключения с ними контрактов и комплектования ими воинских частей.