Зеленскому доверяют 70% граждан и 63% позитивно оценивают его первые шаги, - результаты соцопроса

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан страны и 63% позитивно оценивают его первые шаги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы», проведенного 8-20 августа.

Отмечается, что Зеленский имеет самый высокий уровень доверия за всё время среди всех президентов страны. Положительный баланс имеют также лидеры его команды – Дмитрий Разумков (+25%) и Андрей Богдан (+5%).

Лидеры других парламентских сил имеют негативный баланс доверия: Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

Первые шаги Президента и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно – 13%, и еще 24% не определились.

Преимущественно, положительно оценивают первые шаги Зеленского представители всех возрастных групп, среди которых преобладает молодёжь (76%).

Преимущественно, позитивно оценивают его первую деятельность, кроме его партии «Слуга Народа», избиратели партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Негативно его действия оценивают избиратели партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Демократические инициативы» и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года опросили 2040 респондентов в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, что половина опрошенных граждан Украины (50,5%) в августе 2019 года впервые за годы замеров с 2004 года отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении. Также, добавим, что во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2019 года. Тем не менее, Украина оказалась на 20-ом месте в рейтинге самых опасных для женщин-туристок стран. Индекс угроз составили журналисты журнала «Forbes». Также, Украина попала в антирейтинг топ-10 стран, производящих наибольшее количество мусора из расчета на одного жителя. Первые места занимают Канада, Болгария и США.