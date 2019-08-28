На Николаевщине вандалы разрисовали свастикой памятник жертвам Холокоста

В Николаевской области возле Врадиевки неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев», - отметил он.

«Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети…» – добавил Долинский.

На фото, которые опубликовал Долинский, можно заметить, как на памятнике нанесено несколько символов свастики, судя по всему, с использованием острого предмета.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» данный факт подтвердили. Сейчас полицейские опрашивают местных жителей, и устанавливают лиц, которые могли быть причастны к правонарушению.

Напомним, что 12 июля 2019 года в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.