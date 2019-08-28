Николаевский аэропорт собрал туроператоров на презентацию своих возможностей и попросил их «активнее продавать»

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна призвал туроператоров рассказывать клиентам о возможностях аэропорта.

Об этом шла речь в среду, 28 августа, в ходе встречи руководства аэропорта с туроператорами, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В здании аэровокзала собрались десятки туроператоров во главе с директором представительства туроператора «JoinUp!» в Одессе Константином Криштофом.

Федор Барна анонсировал первые рейсы в Египет с 28 сентября и добавил, что аэропорт уже готов к полетам.

— Наш аэропорт с нетерпением ждет этого момента, когда мы снова начнем летать. Мы ни на один день не оставляли работу аэропорта, мы каждый день тренировались. Мы докупали, комплектовали людей, доучили людей. Мы полностью обеспечиваем безопасность полетов, комфорт для пассажиров на том уровне, который сегодня есть, - сказал Барна.

Также Барна попросил туроператоров «активнее продавать» билеты в Египет с вылетом из николаевского аэропорта.

— Я бы хотел попросить вас – активнее продавайте, а вы (обратившись к руководству компании «JoinUp» - ПН) дайте хорошие условия, скидки, чтоб была мотивация, - добавил Барна.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна рассказал о том, на что нет денег и какие тендеры проводятся без средств.