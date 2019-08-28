У Офиса президента требуют отставки министра внутренних дел Авакова

У Офиса президента устроили акцию, участники которой требуют отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и не назначать его на любую должность в новом правительстве.

Об этом передает корреспондент Hromadske.ua с места событий.

По словам организаторов, работа Авакова является неудовлетворительной. В частности, они напомнили о нераскрытых резонансных убийствах – Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк, восстановлении на должностях непереатестованных полицейских, бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», преследования активистов, а также заявили о провале реформы правоохранительной системы в целом.

Обращение к Президенту Владимиру Зеленскому по вопросу Авакова подписали более 20 общественных организаций, среди которых «Центр противодействия коррупции», «Автомайдан», «Антикоррупционный штаб», «Адвокатская совещательный группа», «Трансперенси Интернешнл Украина», «БигусИнфо», «Платформа Общественный контроль», «Восток-SOS», ОО «Семьи Героев Небесной Сотни».

«Общественность просит президента Украины не давать Арсена Авакова никаких новых должностей и предостерегает, что переназначение Авакова в новое правительство будет четким сигналом для украинского народа о том, что обещания об очистке страны от коррупции, мародерства, взяточников и лицемеров является пустыми», - говорится в тексте заявления.

Ранее в СМИ сообщалось, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу в Верховной Раде.